a-pozzuoli-la-presentazione-del-libro-“mafia.-dal-feudo-a-lucky-luciano”

Oggi pomeriggio alle 18,00, nella cornice storica di Palazzo Migliaresi, si terrà la presentazione del libro Mafia. Dal feudo a Lucky Luciano, del Colonnello Claudio Mungivera.

L’incontro rientra nella rassegna “Pozzuoli in Cultura – Natale al Rione Terra”, iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio storico e civile della città di Pozzuoli attraverso momenti di approfondimento culturale.

Il volume propone una riflessione articolata e rigorosa sul fenomeno mafioso, ricostruendone l’evoluzione dalle origini storiche legate al contesto feudale fino alla trasformazione in criminalità organizzata moderna.

Uno degli elementi distintivi dell’opera è l’approccio critico all’uso spesso inflazionato e impreciso del termine “mafia”, oggi impiegato in modo estensivo per descrivere realtà molto diverse tra loro. Mungivera invita il lettore a recuperare il significato storico e sociale del concetto, evitando semplificazioni che rischiano di svuotarlo di contenuto.

Attraverso un’analisi puntuale, il libro affronta anche il tema della globalizzazione del fenomeno mafioso, mettendo in guardia dal rischio di proiettare categorie contemporanee su contesti storici differenti.

In questa prospettiva, l’autore propone una rilettura accurata dei termini e delle categorie interpretative, soffermandosi sulle ambiguità che emergono nel dibattito europeo e internazionale.

Un capitolo centrale è dedicato alla figura di Lucky Luciano, presentata come snodo fondamentale tra criminalità locale e organizzazioni transnazionali. La sua parabola diventa chiave di lettura per comprendere il passaggio da forme arcaiche di controllo del territorio a strutture criminali moderne, capaci di operare su scala globale.

L’incontro sarà moderato da Claudio Ciotola, presidente dell’Associazione Giornalisti Flegrei, che dialogherà con l’autore sui temi centrali del volume, stimolando un confronto aperto con il pubblico. La presentazione si configura così non solo come un evento letterario, ma come un momento di riflessione civile su storia, legalità e linguaggio.

In un periodo in cui il termine “mafia” è spesso utilizzato come etichetta generica, iniziative come questa sottolineano l’importanza di un approccio consapevole e documentato.

Comprendere correttamente le radici e le trasformazioni di fenomeni complessi significa dotarsi di strumenti critici fondamentali per leggere il presente e rafforzare una cultura della legalità.