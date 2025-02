A Pozzuoli si è discusso di sovraindebitamento

Pozzuoli, nella splendida cornice del Palazzo Migliaresi, ha ospitato un importante convegno sul tema del sovraindebitamento, un argomento di grande rilevanza sociale ed economica.

L’evento, organizzato dai Giuristi del Golfo, ha visto la partecipazione di esperti di alto livello e rappresentanti delle istituzioni locali, creando un’occasione di confronto su una tematica che tocca molte famiglie e imprese in difficoltà.

L’assessore al governo del territorio di Pozzuoli, Giacomo Bandiera, ha aperto la sessione con un saluto istituzionale, esprimendo il sostegno della città a iniziative che affrontano problematiche di tale importanza.

Subito dopo, sono stati rivolti i ringraziamenti all’organizzatrice principale dell’evento, la Presidente dei Giuristi del Golfo, Sabrina Sifo, e al comitato scientifico per l’impegno e la professionalità con cui si sono affrontati temi complessi e di grande attualità.

Tra i relatori presenti, si sono distinti i magistrati Stanislao De Matteis, Livia De Gennaro e Nicola Graziano, ognuno dei quali ha offerto una prospettiva esperta e approfondita sul fenomeno del sovraindebitamento e sulle soluzioni giuridiche per contrastarlo.

L’introduzione del convegno è stata curata dal Presidente dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), Roberto Eduardo, che ha dato il via alla discussione, introducendo anche la Fondazione Paolus. Quest’ultima è stata istituita per volere della Curia di Pozzuoli e presieduta da Gigi Cuomo, con l’obiettivo di sostenere concretamente coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica.

Le conclusioni tecniche sono state affidate al grande giurista, il Prof. Bocchini, che ha offerto un’analisi delle possibili soluzioni giuridiche per l’argomento trattato, proponendo riflessioni sui miglioramenti normativi necessari per rendere più efficaci le misure contro il sovraindebitamento.

La moderazione dell’incontro è stata curata, come sempre con grande maestria, da Claudio Ciotola, Presidente dell’Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei, che ha guidato il dibattito con disinvoltura e competenza.

Nel corso dei lavori è intervenuto anche il parlamentare Michele Schiano di Visconti, che ha rappresentato la parte politica in rappresentanza della maggioranza che appoggia il governo.

Durante il suo intervento, è stata messa in evidenza la difficoltà nell’applicazione della legge sul sovraindebitamento e la necessità di apportare modifiche per rendere il sistema più efficace e accessibile per chi ne ha bisogno.

Il convegno ha così fornito non solo un’importante occasione di aggiornamento professionale per i giuristi e gli esperti del settore, ma anche un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, politica e società civile, con l’obiettivo comune di affrontare le problematiche legate al sovraindebitamento in modo più equo e concreto.