A Pratica di Mare l’airshow delle frecce tricolori per i 100 anni dell’Aeronautica Militare

ROMA – All’aeroporto militare di Pratica di Mare, esibizioni di velivoli del passato e del presente, aree tematiche, rievocazioni storiche, aree esperienziali e lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori.

Un Airshow unico e irripetibile all’aeroporto “M. De Bernardi” di Pratica di Mare è in corso da stamattina per continuare a celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare.

Presente alla manifestazione anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato nel pomeriggio a Pratica di Mare.

I FESTEGGIAMENTI PER I 100 ANNI DELL’AERONAUTICA

Nel corso della giornata sono previste esibizioni di velivoli che hanno fatto la storia, dal Caproni Ca.3 al G-91, passando per il TF-104, un sorvolo della formazione che disegnerà in cielo il numero 100, e un finale mozzafiato: lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. Per chi parteciperà all’evento possibile provare l’ebbrezza del volo grazie a simulatori ludici; vivere un’esperienza immersiva attraverso una serie di percorsi interattivi; visitare “Camp 100”, l’area dedicata alla rievocazione storica, realizzata con velivoli e figuranti che ricorderanno le gesta degli uomini e delle donne in azzurro, dalla nascita dell’Aeronautica fino a oggi.

CENTENARIO AERONAUTICA, CROSETTO: SERVE PAESE CON CAPACITÀ UMANE E TECNOLOGIA

“L’Aeronautica garantisce la sicurezza dei cieli e dello spazio. È la stessa del Sudan (che ha garantito il trasporto in sicurezza dei connazionali), è la stessa che trasporta il malato o gli organi a qualsiasi ora del giorno e della notte, 365 giorni l’anno. Serve il Paese da 100 anni coniugando le capacità umane e la tecnologia. Siamo tra le Nazioni più rilevanti come aziende, tra le prime cinque grazie anche al contributo di tecnici, piloti, donne e uomini dell’Aeronautica militare”, dichiara il ministro Guido Crosetto alla Rai durante la visita a Campo 100 a Pratica di Mare per il Centenario dell’Aeronautica Militare.

