A Prelios Integra mandato property management da Serenissima Sgr

Prelios Integra, società del Gruppo Prelios attiva nella gestione di immobili per conto di grandi operatori immobiliari pubblici e privati, si è aggiudicata il mandato di Property Management per gli immobili di proprietà del Fondo Sansovino gestito da Serenissima SGR Spa.

Il Fondo è principalmente costituito da immobili da valorizzare in attività di trading o in fase di sviluppo, e aventi molteplici destinazioni d’uso: commerciale, residenziale, direzionale, alberghiera, industriale/servizi, infrastrutturale, per un valore complessivo di oltre 160 milioni di euro e una superficie totale superiore a 600.000 metri quadrati.

“Siamo molto soddisfatti del mandato che abbiamo ricevuto. Grazie a questa nuova aggiudicazione,

