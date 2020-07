A processo un ex guardiano delle SS nel lager di Stutthof. Chiesti 3 anni per 5230 morti

AGI – Tre anni di carcere per complicità in 5230 uccisioni. Di cui oltre 5000 per le condizioni inumane nel campo di concentramento, circa 200 nelle camere da gas e 30 con colpi di arma da fuoco alla nuca. È la richiesta dell’accusa nel processo contro Bruno D. – guardiano delle Ss al lager di Stutthof dall’agosto del 1944 all’aprile del 1945 – che si sta celebrando presso il tribunale di Amburgo.

In più, secondo il pubblico ministero Lars Mahnke, oltre alla pena detentiva l’imputato, oggi novantatreenne, dovrebbe sostenere anche le prese processuali. La pena, se confermata nella sentenza,

