A Ravenna serate di shopping e tour guidati dei mosaici “by night”

RAVENNA -Ravenna anima le sue sere estive con shopping e visite guidate by night. Nei mesi di luglio e agosto il centro storico della città romagnola ripropone “Bella di Sera”, due serate dedicate allo shopping, il mercoledì e il venerdì, che saranno arricchite anche dalle proposte di “Mosaico di Notte” e di “Visite guidate in musica e in danza”, per un totale di cinque sere a settimana di opportunità. A partire da venerdì 2 luglio a venerdì 27 agosto, infatti, con “Mosaico di notte” a cittadini e turisti è offerta la possibilità di visitare alcuni monumenti Unesco nell’atmosfera notturna.

Mentre dal 3 luglio al 30 agosto le visite si fanno abbinate a spettacoli musicali o di danza, il sabato, la domenica e il lunedì. In dettaglio: “Mosaico di Notte”, offre visite guidate serali: l’itinerario del mercoledì prevede la visita alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo, alla basilica di San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia. Il venerdì sera è previsto un tour guidato alla Domus dei Tappeti di Pietra e al Museo Nazionale. Inoltre, il venerdì sera la basilica di San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia sono aperti al pubblico dalle 21 alle 23. Tre gli itinerari a tema dantesco di Ravenna Bella di Sera – Visite guidate in musica e in danza, il sabato, la domenica e il lunedì, dalle 20.30.

Il calendario estivo delle visite serali è frutto del lavoro dell’assessorato al Turismo che ha predisposto un progetto di valorizzazione del centro storico, coinvolgendo le guide turistiche con una call, cui hanno aderito in oltre 40 persone che porteranno i visitatori alla scoperta della città con oltre 80 appuntamenti. “La valorizzazione del nostro centro storico- sottolinea infine l’assessore al turismo Giacomo Costantini- è anche vivere esperienze uniche per cinque sere a settimana, per tutta l’estate”.

