A Reggio Calabria spari contro la segreteria politica dell’azzurro Francesco Cannizzaro

REGGIO CALABRIA – Ieri sera ignoti hanno esploso tre colpi di pistola calibro 38 sulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia a Reggio Calabria. L’episodio è avvenuto mentre l’azzurro, candidato alle politiche, stava svolgendo una riunione in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.

I MESSAGGI DI SOLIDARIETÀ E LA CONDANNA PER L’ACCADUTO DE NISI (ITALIA AL CENTRO): COLPITA INTERA CALABRIA

“In Calabria qualcuno pensa ancora di utilizzare la violenza per sopraffare le regole democratiche e del vivere civile”. Così il consigliere regionale e coordinatore in Calabria di Italia al Centro Francesco De Nisiesprime solidarietà all’indirizzo del deputato azzurro e nel condannare quanto avvenuto, sottolinea che “si tratta di un fatto che colpisce non solo il deputato Cannizzaro ma il territorio reggino, la Calabria e i calabresi”.

PD CALABRIA: GRAVE ATTO CRIMINALE

“Il grave atto criminale verificatosi a Reggio Calabria contro la sede politica di Francesco Cannizzaro suscita l’indignazione di tutto il Partito Democratico della Calabria e la solidarietà verso l’uomo ed il politico. Inammissibile ed estremamente pericoloso che in Calabria possano ancora verificarsi episodi del genere, ci auguriamo possa essere fatta presto luce su questo inquietante gesto, assicurando alla giustizia i criminali che lo fanno pensato e compiuto”. Così una nota del Partito democratico della Calabria.Anche la Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria, con il suo segretario Antonio Morabito, esprime “piena solidarietà” al deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro. “Ciò che è avvenuto – si legge nella nota del Pd – è un fatto gravissimo, che ci riporta indietro di decenni e che deve essere stigmatizzato con forza dall’intera comunità reggina”.

Parole di vicinanza sono giunte dall’assessore comunale reggino e candidato nel collegio uninominale di Reggio Calabria Domenico Battaglia, che ha voluto esprimere “piena vicinanza a Francesco Cannizzaro e a quanti ieri sera si trovavano insieme a lui rischiando personalmente a causa del vile attentato, i cui responsabili speriamo possano essere presto assicurati alla giustizia. Siamo di fronte ad un gesto di violenza inaudita – ha affermato Battaglia – sul quale speriamo gli inquirenti possano fare presto piena luce. A Cannizzaro giunga la mia personale solidarietà e quella di tutti i democratici reggini”.

“Sincera solidarietà” anche da parte di Antonino Castorina, consigliere comunale del gruppo Pd a Palazzo San Giorgio, che afferma: “Prendere di mira in maniera violenta le sedi della vita democratica della nostra comunità quali possono essere le sedi di un partito o la segreteria politica di un candidato, al netto del colore politico, è un messaggio violento e indegno che deve vedere tutta la politica, all’unisono solidale”

FONDAZIONE FALCOMATÀ: SOLIDARIETÀ

La Fondazione Italo Falcomatà esprime “piena solidarietà” al deputato Francesco Cannizzaro “vittima di un vile atto intimidatorio nella serata di ieri quando ignoti hanno esploso alcuni colpi di pistola sulla soglia della sua segreteria politica”. “Un gesto vile e gravissimo – affermano in una nota i vertici della Fondazione – da condannare con forza, un segno di un imbarbarimento dell’attività politica che nulla ha a che vedere con i processi democratici. A Francesco Cannizzaro e alla sua famiglia giunga la vicinanza da parte dell’intera fondazione Falcomatà”.

ADINOLFI (FI): MASSIMA VICINANZA

“Massima vicinanza al deputato calabrese di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, in corsa per un ritorno in parlamento, vittima di un vile attentato a Reggio Calabria. Confido in una pronta risposta delle forze dell’ordine affinché gli autori di quest’azione criminale possano essere assicurati alla giustizia”. Così, l’eurodeputata di Forza Italia della circoscrizione Meridionale, Isabella Adinolfi, condanna l’attentato subito dal candidato forzista. “La Calabria – dice – non è questa, non è la ‘ndrangheta. È una terra stupenda, fatta di tanta gente perbene, proprio come il deputato Cannizzaro, che lavorano ogni giorno con serietà ed onestà. Chi crede di fermare con la violenza chi si adopera per la crescita di un territorio, ha fatto i conti sbagliati”.

SINDACO REGGIO CALABRIA: ATTO VILE

“Piena solidarietà e vicinanza da parte del Comune di Reggio Calabria e dall’intera comunità cittadina al deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, vittima ieri sera di un vile atto intimidatorio”. Così, in una nota, il sindaco facente funzioni della città di Reggio Calabria Paolo Brunetti.”Da tempo andiamo affermando l’assoluta necessità di tutelare chi si spende per il proprio territorio attraverso l’attività politica. Purtroppo – sottolinea – quello accaduto ieri è l’ennesimo grave episodio ai danni di amministratori e rappresentanti politici sul nostro territorio. Oggi ci stringiamo attorno a Cannizzaro e a tutti coloro, sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio, che negli ultimi tempi hanno subito atti intimidatori e violenze. Quella delle intimidazioni è una piaga che va affrontata al più presto, tutelando a livello legislativo soprattutto chi si batte quotidianamente operando in prima linea per la propria comunità”.

RAPANI (FDI): INITIMIDAZIONI NON FERMERANNO SUA AZIONE POLITICA

“Siamo certi che non saranno questi atti intimidatori a fermare l’azione politica di Francesco Cannizzaro. La barbarie consumatasi ieri sera contro la segreteria del deputato di Forza Italia non è accettabile e va condannata con assoluta fermezza. La campagna elettorale non può essere inquinata da questi tentativi della criminalità di indirizzare la politica a suo piacimento. A Cannizzaro, al partito di Forza Italia, alla sua segreteria e agli elettori azzurri la solidarietà mia personale e della sezione di Corigliano Rossano”. Lo dichiara in una nota Ernesto Rapani, membro dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia e candidato al collegio uninominale Senato Calabria Nord.

VERSACE: PIENA SOLIDARIETÀ E VICINANZA

Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha espresso “piena solidarietà e vicinanza” al deputato di FI Francesco Cannizzaro “vittima di un vile attentato nella giornata di ieri”. “Un gesto assurdo – scrive Versace in una nota – sul quale speriamo venga fatta al più presto piena luce e che solo per una fortunata circostanza non ha prodotto danni ulteriori. A Francesco Cannizzaro giunga la solidarietà e la vicinanza dell’intera comunità metropolitana”

MINNELLA (MSI-FT): VERA BARBARIE

La segreteria provinciale del Movimento Sociale Italiano – Fiamma Tricolore di Reggio Calabria esprime "la propria solidarietà per l'atto criminale compiuto ieri ai danni dell'on. Francesco Cannizzaro e dei componenti del suo staff barbaro bersaglio di vili criminali che avrebbero potuto compiere una