a-riccione-i-delfini-del-parco-oltremare-giocano-con-la-neve

ROMA – Quando la neve si posa sulla Riviera Romagnola, lo scenario cambia in modo insolito e affascinante. Le nevicate sulla costa non sono frequenti come nelle zone montane, ma quando arrivano regalano immagini sorprendenti: le spiagge si ricoprono di neve, trasformando paesaggi che normalmente vediamo sotto il sole estivo in panorami quasi nordici. Al parco Oltremare di Riccione, però la neve ha imbiancato le strutture e gli spazi esterni, creando un paesaggio magico per i delfini ospitati dalla struttura e le immagini dei tursiopi che giocano con i fiocchi di neve pubblicate sui social del parco sono diventate virali.

La neve in Emilia-Romagna, quest’inverno, “è arrivata copiosa e più intensa del previsto”, il perchè lo spiegano gli esperti de ilmeteo.it: “Una nevicata intensa e superiore alla aspettative, ha subito una recrudescenza a causa di una convergenza dei venti freddi e secchi da nord-ovest e quelli più umidi di Bora provenienti da nord-est (che si sono caricati di umidità scorrendo sopra il Mar Adriatico più settentrionale). Lo scontro tra le due masse d’aria ha favorito un’intensificazione ed una stazionarietà dei fenomeni, garantendo delle nevicate copiose e persistenti anche a quote di pianura”.

(Video credit: Parco Oltremare 2.0 di Riccione)

