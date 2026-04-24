a-riccione-torna-il-festival-del-fundraising,-attese-4500-presenze

BOLOGNA – Il 3, 4 e 5 giugno torna al Palacongressi di Riccione il Festival del Fundraising, il più grande evento europeo dedicato alla raccolta fondi e alla sostenibilità del Terzo Settore. Giunto alla 19esima edizione, il Festival rappresenta da anni un appuntamento per chi lavora, o desidera iniziare a lavorare, nel mondo nonprofit: tre giorni di formazione, incontri e confronto tra professionisti, organizzazioni e aziende impegnate a costruire un futuro più sostenibile attraverso solidarietà, nnovazione e cultura del dono. Ogni anno il Festival riunisce fundraiser, professionisti del Terzo Settore, esperti di comunicazione, aziende e Fondazioni che collaborano con il nonprofit. L’edizione 2026 prevede oltre 4.500 presenze, confermando l’evento come il più grande appuntamento europeo dedicato al fundraising. Il Festival è anche un luogo in cui nascono opportunità professionali concrete. Accanto ai fundraiser esperti partecipano ogni anno anche persone che si affacciano per la prima volta al settore, interessate a capire meglio questa professione e a orientare il proprio percorso nel nonprofit. Secondo la survey finale del Festival del Fundraising 2025, il 95% dei partecipanti afferma di aver trovato nuove opportunità di lavoro o di aver migliorato la propria posizione professionale grazie alle relazioni e agli incontri avvenuti durante l’evento. Uno degli elementi distintivi del Festival è infatti il networking.

TRE GIORNI DI EVENTI

Durante le tre giornate, i partecipanti possono confrontarsi direttamente con professionisti del settore, partecipare a workshop tematici, scambiare idee e costruire nuove collaborazioni. Non è una semplice conferenza: è una vera e propria community in movimento, come dimostra il fatto che il 78% dei partecipanti torna ogni anno. A Riccione torna anche l’Italian Fundraising Award, il riconoscimento che celebra le eccellenze del nonprofit italiano e valorizza i progetti e i professionisti che stanno innovando il settore. Tra gli ospiti già annunciati ci sarà Bebe Vio, campionessa paralimpica e simbolo di determinazione, che sul palco del Festival racconterà il suo impegno a supporto dei giovani atleti con disabilità nel loro percorso sportivo. Accanto a lei, alcune delle voci più autorevoli del panorama internazionale e italiano: Alan Clayton, tra i principali esperti di fundraising a livello globale, e Paolo Iabichino insieme a Gianluca Diegoli, punti di riferimento nel mondo del marketing e della comunicazione.

Tra gli interventi più attesi anche quello di Gino Cecchettin, che porterà la sua testimonianza su come trasformare un’esperienza personale di dolore in impegno sociale attraverso la Fondazione Giulia Cecchettin. Completa il programma la presenza di altri professionisti di rilievo, tra cui il giornalista ed esperto di content strategy Andrea Girolami e lo specialista di neuromarketing Mariano Diotto, insieme a molti altri speaker. Con un programma ricco di sessioni formative, workshop e momenti di confronto, il Festival del Fundraising si conferma un appuntamento formativo completo per chi vuole far crescere la propria organizzazione e contribuire a rafforzare il ruolo del Terzo Settore nella società.

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