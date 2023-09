A ricercatore Poliba un Erc Starting Grant per progetto su robotica

A Vito Cacucciolo finanziamento di 1,5 mln per progetto RoboFluid

Roma, 5 set. (askanews) – Vito Cacucciolo, ex studente e oggi giovane docente e ricercatore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari, è tra i 400 vincitori di un Erc Starting Grant, sovvenzioni destinate dall’European Research Council a giovani scienziati e studiosi per sostenere le loro ricerche d’avanguardia. Con questa tornata l’Erc ha messo a disposizione 628 milioni di euro per finanziare progetti di frontiera che si stima creeranno oltre 2600 nuovi posti di lavoro nella ricerca in tutta Europa.

Cacucciolo – tra i 57 italiani vincitori – si è aggiudicato lo Starting Grant nella sezione Scienze fisiche e Ingegneria per il progetto “RoboFluid” che beneficerà di 1,5 milioni di euro da parte dell’Erc.

Il progetto “RoboFluid” – spiega Poliba – ideato e gestito da Cacucciolo ha come obiettivo la creazione di una nuova categoria di robot indossabili che utilizzano la circolazione di speciali fluidi per supportare e aumentare le capacità psico-fisiche dell’individuo. Tra le applicazioni del progetto ci sono la creazione di abiti che regolino la temperatura corporea permettendo di affrontare i caldi estremi, guanti aptici per collaborare su attività manuali a distanza di migliaia di chilometri e mani robotiche a basso costo.

“Il mio obiettivo con questo Erc – ha dichiarato Vito Cacucciolo – è di creare al Politecnico un laboratorio che ambisca ad essere tra i leader mondiali nella ricerca su materiali intelligenti, robotica soft e indossabile. Il progresso in questi ambiti porterà enormi benefici alla società. Ho in programma di creare un gruppo di ricerca composto da giovani ingegneri di talento e appassionati provenienti sia dal Politecnico che dall’esterno, per produrre qui a Bari innovazione di frontiera in ricerca scientifica e tecnologie industriali legate alla robotica”.