a-rimini-fieravicola-insieme-a-macfrut:-nasce-polo-agrifood

Roma, 3 apr. (askanews) – “La sinergia tra FierAvicola e Macfrut crea un polo unico dell’agrifood, molto attrattivo non solo per gli operatori italiani ed europei, ma anche per quelli del bacino del mediterraneo e dell’Africa che hanno bisogno di produrre di più e con minori risorse. Una fiera di filiera è un’ottima occasione per toccare con mano le novità del settore e confrontarsi sulle strategie da mettere in atto”. Lo ha detto Renzo Piraccini, presidente di Fieravicola, nel corso della presentazione della prossima edizione di Macfrut che quest’anno si svolgerà in concomitanza con la 54esima edizione di FierAvicola, la fiera dedicata all’avicoltura.

Entrambe le fiere sono in programma al Rimini Expo Centre dal 6 all’8 maggio 2025. L’appuntamento biennale di FierAvicola è organizzata da Fieravicola e Assoavi e prevede opportunità di business, rafforzamento del networking con un servizio esclusivo b2b gratuito destinato ad espositori e buyer su piattaforma dedicata e ampliamento delle conoscenze grazie alla qualità dei temi trattati nel programma convegnistico. Per l’edizione 2025 la superficie espositiva cresce del 10% rispetto al 2023, impegnando 3 padiglioni con 160 espositori di cui il 27% estero.

Nell’ambito di Fieragricola sono stati predisposti progetti di incoming in collaborazione con Agenzia ICE e sono state effettuate due missioni di promozione in aree strategiche: in Senegal, lo scorso dicembre, per l’Africa Occidentale, in Azerbaigian, in febbraio per l’Asia centrale. Due nazioni che registrano percentuali di incremento di produzione nel settore avicolo a doppia cifra e che sono locomotive di sviluppo per le rispettive aree.

La tre giorni di FierAvicola sarà occasione per approfondire e dibattere i principali focus di interesse della filiera, che si trova di fronte a profonde trasformazioni anche normative ed è sempre più impegnata in un percorso di sostenibilità. Il terzo giorno di fiera, giovedì 8 maggio, sono in programma le visite dei buyer più interessanti direttamente presso le sedi delle aziende espositrici.