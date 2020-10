 A Rimini protesta (pacifica) contro le norme anti-Covid 

AGI- Circa 200 persone hanno manifestato oggi pomeriggio a Rimini, nonostante la pioggia battente, contro i provvedimenti restrittivi varati dal governo a contenimento dell’epidemia di Covid. “Questa non è la manifestazione dei negazionisti e respingiamo fortemente nella nostra associazione questo termine”, così uno degli oratori dal palco durante l’appuntamento organizzato da ‘Romagna per la Costituzione’ che ha riunito vari gruppi tra cui anti-vaccinisti, anti-5G e di scettici sulla pericolosità del coronavirus. In alcuni cartelli sono apparse scritte con ‘Mattarella dimissioni subito’, ‘Libertà e diritti’ e altri slogan.

“La manifestazione è legata al non rispetto del singolo – dice una manifestante – e quindi al non rispetto della libertà personale”.

