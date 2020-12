AGI – È a rischio la la riapertura degli impianti sciistici italiani il 7 gennaio. Il Comitato tecnico-scientifico ha visionato il protocollo presentato dalle Regioni a fine novembre e ha proposto delle modifiche per renderlo più aderente al sistema della divisione in fasce previsto dall’attuale normativa anti-Covid. In particolare sono state suggerite delle limitazioni agli impianti di risalita. Le osservazioni sono state accolte dalle Regioni che presenteranno il protocollo rivisto nei primi giorni della settimana prossima. La valutazione sarà fatta a inizio anno sulla base della curva epidemica, ma il Cts ha avvertito che è ancora necessaria la “massima cautela”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A rischio la riapertura degli impianti da sci il 7 gennaio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento