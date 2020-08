A rischio la tenuta sociale ed economica, l’allarme dei sindacati

AGI – Rischi concreti per la tenuta economica e sociale del paese e una forte incertezza. E’ questo il perimetro dentro al quale, secondo i sindacati, il governo si sta muovendo e dentro al quale deve trovare soluzioni forti e concrete per uscire dal pantano. AGI ha intervistato Gianna Fracassi, vicesegretaria generale della Cgil, e il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto Cisl, che hanno evidenziato quali siano le priorità per le organizzazioni sindacali in vista dell’arrivo dell’autunno che sarà impegnativo sotto diversi fronti.

Contro incertezza servono politiche forti

“C’è un tema di fondo che è quello dell’incertezza rispetto ai prossimi mesi a livello europeo e mondiale.

