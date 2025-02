A Roma 400 esperti per la conferenza internazionale sulle Ig

Organizzata da Fao, Masaf, Qualivita, Origin Italia e Origin

Roma, 14 feb. (askanews) – Quattrocento esperti da 47 Paesi e la presentazione di 160 ricerche scientifiche tutte focalizzate sulle Indicazioni Geografiche. Dal 18 al 20 febbraio Roma diventerà la Capitale delle Ig e ospiterà la seconda edizione della conferenza “Prospettive mondiali sulle Indicazioni Geografiche”, un evento di rilievo internazionale organizzato dalla Fao e dal Masaf, in collaborazione con OriGIn, Origin Italia e Fondazione Qualivita. La prima edizione si è svolta nel 2022 a Montpellier, in Francia.

L’obiettivo della conferenza, voluta fortemente dal ministro Lollobrigida in Italia, è favorire il dialogo e la collaborazione tra i principali attori del settore, tra cui decisori politici, centri di ricerca, produttori e Consorzi di tutela. L’evento, spiega Fondazione Qualivita, rappresenta un’opportunità per consolidare le sinergie internazionali e discutere strategie innovative per la sostenibilità, la governance e la promozione delle IG su scala globale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove l’Italia ha già avviato il Piano Mattei anche nel settore agricolo.

Nel 2025, il numero delle IG registrate nel mondo ha superato le 16.500, in forte crescita rispetto al 1994, quando erano circa 4.000. La distribuzione globale vede 4.051 IG in Europa, 7.000 in Cina, 4.050 in Asia, 497 in Sud America, 429 in Oceania e 210 in Africa. L’Italia si conferma leader nel settore grazie ad oltre 890 filiere a Indicazione Geografica.

Tra i temi centrali dell’evento, focus su innovazione e sostenibilità delle IG, la governance e le strategie di marketing e l’evoluzione del quadro normativo. Al termine della Conferenza, Origin Italia accompagnerà gli esperti internazionali in alcune visite sul campo che coinvolgeranno tre importanti realtà consortili: il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP a Caserta, il Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP in Maremma e il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP nel Lazio.