A Roma al via proteste in piazza Fiume, la Rinascente ‘blindata’ dalla Polizia

ROMA – Camionette della polizia in Piazza Fiume e poliziotti davanti all’ingresso della Rinascente. “Sono dei servizi preventivi- dicono alla Dire dall’ufficio stampa della Questura di Roma- oggi ci sono manifestazioni e scioperi. Non blindiamo la Rinascente, ma è un punto strategico“.

Intanto, a pochi metri di distanza, in via Sicilia sono partite le proteste: “Siamo in 49 ma le famiglie in povertà sono 11 milioni!”. Si legge sul profilo Twitter dei Blocchi precari metropolitani di Roma (Bpm Roma), parte dei movimenti per il diritto all’abitare e studenti. E aggiungono, sempre su Twitter, di “aver occupato un immobile in via Sicilia, oggetto di speculazione da parte di fondi immobiliari. Contro il carovita e l’attacco al reddito di cittadinanza”.

