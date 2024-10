A Roma apre Briseide, ristorante dello chef Andrea Dolciotti

Nuova insegna in zona Balduina

Roma, 7 ott. (askanews) – Una nuova insegna sbarca nella capitale in zona Balduina. Dopo un periodo di rodaggio, ha aperto il ristorante Briseide in Piazzale delle Medaglie d’Oro. I protagonisti di questa avventura sono tre amici: Alessio Severini e Sabatino Mancini, imprenditori del settore, e l’executive chef Andrea Dolciotti, che fa il suo ritorno nel panorama ristorativo romano con una cucina che esalta la cottura a fuoco vivo.

“Negli ultimi anni mi sono accorto che la cottura alla brace conferisce un sapore più nitido al pesce, alla carne e alle verdure, mi piace molto cuocere al cartoccio sotto la cenere e usare le padelle di ferro per saltare le verdure sulla brace”, spiega lo chef di origine sarda, che nel suo curriculum annovera la direzione di progetti internazionali, la docenza presso diverse scuole e corsi professionali, la conduzione della cucina dei ristoranti romani Inopia, Pigneto 1870, Mamma Mia.

Per esplorare al meglio l’offerta gastronomica di questo nuovo ristorante, il cliente può optare per tre menu degustazione scegliendo i piatti presenti in carta. La cantina, in via di espansione, include etichette italiane che percorrono un po’ tutta la penisola con qualche incursione straniera e una selezione di spumanti italiani e champagne.