a-roma-“cara-energia”,-l’assemblea-pubblica-di-confimi-industria

La Confederazione fa il punto sulle difficoltà del settore

Roma, 5 dic. (askanews) – Si è svolta a Roma, presso il Garum al Circo Massimo, l’Assemblea pubblica di Confimi Industria, l’appuntamento annuale della Confederazione dell’industria manifatturiera e dell’impresa privata quest’anno incentrato sul tema dell’energia. Tra numeri in calo e le richieste di supporto alla Confederazione da parte dei giovani imprenditori che pianificano di delocalizzare, l’analisi della situazione di Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria: “Come imprese, il tema di oggi “Cara Energia.” viene proprio fatto per mettere a conoscenza molte più persone del no caro energia. Abbiamo un’energia in Europa che supera tre/quattro volte quella che noi paghiamo. Siamo in grave difficoltà dal punto di vista della competitività, perché l’energia, specialmente per le aziende energivore, come fonderie e trafilerie, ha un grande problema. Non possiamo continuare in questo modo”. Un evento, aperto dal messaggio della presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, inviato agli imprenditori della manifattura italiana, in cui si segnala come la questione stia molto a cuore a tutto il Governo, che ci lavora per offrire soluzioni concrete. E’ intervenuto, oltre ai ministri Adolfo Urso, Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin e Guido Crosetto, anche Giancarlo Giorgetti, ministro Economia e Finanze, che ha annunciato, per venire incontro alla richieste del mondo produttivo, che la principale misura su cui si sta completando l’affinamento è quella dell’iper-ammortamento per gli investimenti materiali e immateriali tecnologicamente avanzati, oltre che per quelli di efficientamento energetico e sulle rinnovabili”Di questo ha parlato anche Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle: “Dobbiamo ascoltare il grido di allarme che viene dall’industria manifatturiera, piccola e media impresa, fortemente in difficoltà, sommersa dalle tasse e dal caro energia”. Proposte e soluzioni al caro energia anche al centro della tavola rotonda tra i rappresentanti dei partiti. Un momento al quale hanno preso parte: Maria Elena Boschi (IV), Marco Dreosto (Lega) Mariastella Gelmini (NM), Antonio Misiani (PD), Nicola Procaccini (FDI), Marco Rizzo (DSP), Luca Squeri (FI), Mario Turco (M5S) e Giuseppe Zollino (AZ). In tema Manovra finanziaria, Confimi Industria rileva alcuni segnali positivi, ma ancora timidi e discontinui per imporsi in pieno nel mondo delle PMI.L’obiettivo ultimo è quello di salvare la “biodiversità industriale” del Paese: l’impresa familiare. Per farlo, Confimi Industria mette a disposizione l’esperienza per un confronto costruttivo che tuteli il sistema-Paese.