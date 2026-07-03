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A Roma Clima e Potenza-L’Europa all’ora delle scelte strategiche

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Convegno promosso da Miriam Maestroni, presidente di E5T

Roma, 3 lug. – Si è tenuto a Roma, nel prestigioso Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana, il convegno “Clima e Potenza – L’Europa all’ora delle scelte strategiche”, dedicato – evidenzia una nota – a innovazione, leadership e cooperazione per un futuro sostenibile.Ad organizzare e promuovere l’evento è stata Miriam Maestroni, Presidente di E5T e di 100 Leaders per il Pianeta, insieme a Gianni Lattanzi, Segretario Generale dell’Associazione Ambiente Vivo.Hanno portato il loro contributo istituzionale: l’Onorevole Fabio Porta, Deputato della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, Dario Nanni, Presidente della Commissione Giubileo della Città Metropolitana di Roma Capitale e l’Onorevole Naike Gruppioni.Presente anche una delegazione dell’Università di Pisa, a testimonianza del coinvolgimento del mondo accademico su questi temi strategici.Nel corso del pomeriggio si sono alternati tre panel di alto livello su “Sfida per l’Europa”, “Innovazione e Clima” e “UE e Leadership climatico”, con la partecipazione di esperti, accademici e rappresentanti istituzionali.Miriam Maestroni ha dichiarato: “Oggi abbiamo la fortuna – e la responsabilità – di vivere uno di quei momenti in cui cambia il modo di guardare il mondo. La domanda non è più se il cambiamento arriverà, ma chi avrà il coraggio di guidarlo. L’Europa possiede tutto ciò che serve: competenze, ricerca, imprese, talenti e una lunga tradizione di cooperazione. Ciò di cui abbiamo più bisogno oggi è la fiducia: fiducia nella nostra capacità di innovare, di lavorare insieme e di trasformare le sfide in opportunità. L’Europa non deve scegliere tra competitività e clima. Deve dimostrare al mondo che proprio il clima può diventare la fonte della sua nuova competitività, della sua sovranità e della sua prosperità. Il futuro apparterrà a chi lo costruisce”.L’evento, promosso da E5T, Associazione Ambiente Vivo, Trinità dei Monti Think Tank, Milton Friedman Institute, Geoprism e Club Italie-France, si è concluso nella cornice storica di Palazzo Valentini con un messaggio di ottimismo e concretezza: l’Europa ha tutte le carte in regola per guidare la grande trasformazione del XXI secolo, trasformando la sfida climatica nella sua nuova opportunità di leadership e prosperità condivisa.

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