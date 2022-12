A Roma dal 6 all’8 gennaio il progetto immersivo “Ascolta”

A Palazzo Merulana dialoghi e musica con Promu e Quartetto Mirus

Roma, 30 dic. (askanews) – Ascolto passivo, su strumenti di bassissima qualità, con produzioni ormai pensate per una fruizione occasionale, disattenta, superficiale, rapida: questo lo scenario che ormai da anni chi si occupa di musica di prestigio o semplicemente la ama, soffre quotidianamente sia nella dimensione professionale sia in quella personale. Una deriva peggiorata dall’esperienza pandemica, che ha per molto tempo reso impossibile l’ultima frontiera dell’attenzione, cioè l’evento dal vivo in sale idonee.

Per contrastare questo stato di cose nasce il progetto “Ascolta” dei giovani creativi di Promu, Alessandro Muller, Enrico Loprevite e Luca Pacetti, professionisti della musica di qualità sia dal vivo sia in registrazione con l’etichetta indipendente Promu Label: tre giornate dal 6 all’8 gennaio nel prezioso contesto della collezione d’arte moderna di Palazzo Merulana a Roma, ove verrà creato uno spazio immersivo disegnato appositamente per un ascolto ideale sia di registrazioni di altissima qualità sia di musica dal vivo, preceduti da momenti di dialogo divulgativo con esponenti di varia provenienza, dall’antropologia alla musica, dal teatro alla visual art. Fra questi Ascanio Celestini, Filippo Massimo Capogrosso, Guido Barbieri, Marianella Sclavi.

Protagonista sarà l’eccellente quartetto italiano Mirus, ospite da anni dei migliori palchi internazionali, e la loro registrazione di The Four Quarters del contemporaneo Thomas Adès. Idea assolutamente inedita oggigiorno assai provocatoria, quella di Promu: creare una “macchina d’arte” dentro l’arte di Sironi, Balla, De Chirico, Donghi, Mafai fra i tanti, in cui ritrovare la dimensione emotiva e intellettuale di un ascolto impeccabile della bellezza immateriale dei suoni, circondati dall’ambiente perfetto, creato in collaborazione con il pittore Guido Bisagni, autore anche dell’artwork del progetto discografico Mirus, della designer Bianca Boneschi e del fotografo Flavio Ianniello.

Ogni giornata il 6 e 7 gennaio si dividerà in tre piccoli gruppi d’ascolto, a cui sarà possibile accedere gratuitamente dalle ore 15.45 prenotandosi al sito promu.it/biglietti, tutti preceduti da un momento di dialogo divulgativo. La tre giorni “Ascolta” si chiuderà poi l’8 gennaio con il concerto dal vivo del Quartetto Mirus, anteprima del nuovo album “Schnittke, Stravinskij, Adès”.

