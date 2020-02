ROMA (ITALPRESS) – Dieci ore interamente dedicate alla poesia nelle sue diverse sfaccettature e lingue: tutto questo e’ stata la XIV edizione della manifestazione “Ritratti di poesia” che quest’anno ha cambiato la sua sede, passando dal Tempio di Adriano al foyer dell’Auditorium Conciliazione, a pochi passi dal Vaticano. La rassegna, ideata nel 2006 da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, ha visto avvicendarsi numerosi poeti in una serie di incontri, reading e interviste.

Diversi gli autori italiani sul palco cosi’ come gli stranieri, tra cui il Premio Pulitzer per la Poesia 2008 Philip Schultz,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A Roma dieci ore interamente dedicate alla poesia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento