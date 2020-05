A Roma e Milano 9.000 attività rischiano di non riaprire mai più

Lo spettro della crisi si allunga sul settore del commercio tra Milano e Roma, in vista della sperata totale riapertura delle prossime settimane. In totale nelle due città si calcola che siano poco meno di 9000 gli esercizi che potrebbero non riaprire i battenti oppure chiudere definitivamente nei primi mesi della fase 2. Di questi circa 5000 sono a Roma, secondo la stima della Fiepet Confesercenti che sottolinea come le cose potrebbero addirittura peggiorare con il passare del tempo, mentre altri 3700 sono quelli a rischio a Milano, secondo un’indagine di Confcommercio. Al momento, secondo quanto si apprende, c’è perplessità per i mancati aiuti da parte del governo.

