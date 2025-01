A Roma focus su rapporti Italia-Canada nel settore ittico

Con l’Atlantic Canada Seafood Export Cafè

Roma, 27 gen. (askanews) – Il Canada è tra i primi esportatori globali di prodotti ittici, con un valore annuo di esportazioni verso l’Europa che supera i 500 milioni di euro. E dei rapporti nel settore ittico tra Italia e Canada si parlerà il prossimo 3 febbraio a Roma in un incontro organizzato per rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Canada da Euromed Group in collaborazione con l’Ambasciata del Canada in Italia, la Canadian Chamber in Italy, il Lobster Council of Canada e Assoittica.

Grazie agli accordi commerciali internazionali, come il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), gli scambi commerciali nel settore ittico si sono rafforzati. E nel 2023, l’import italiano di prodotti ittici dal Canada ha superato i 120 milioni di euro, con un trend in crescita costante.

Durante l’evento sarà presentata la qualità premium e la sostenibilità dei prodotti ittici canadesi, offrendo allo stesso tempo approfondimenti di esperti, sessioni B2B personalizzate e uno sguardo approfondito al mercato italiano.