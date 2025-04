a-roma-i-colloqui-tra-usa-e-iran-sul-nucleare,-tajani:-“siamo-la-capitale-di-pace-e-dialogo”

ROMA – A Roma i negoziati tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare iraniano. I colloqui delle delegazioni sono partiti nell’ambasciata dell’Oman. Si tratta del secondo round di negoziati dopo quello di una settimana fa a Muscat, in Oman, paese che fa da mediatore tra le parti. A guidare la delegazione Usa c’è l’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff. Per gli iraniani c’è il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul suo profilo X, scrive: “Roma diventa Capitale di pace e dialogo. Ho ricevuto il Ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi e l’ho incoraggiato a proseguire nel cammino del negoziato contro l’arma nucleare. L’auspicio del Governo italiano è che tutti insieme si possa arrivare ad una soluzione positiva per il Medio Oriente”. Ieri Tajani, sempre via social, aveva scritto: “Ho ringraziato il Ministro degli Esteri Badr Albusaidi per il ruolo costruttivo dell’Oman nella mediazione tra USA e Iran sul programma nucleare iraniano. L’Italia è pronta a dare il suo contributo per la pace e la stabilità del Medio Oriente”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it