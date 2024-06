a-roma-i-funerali-del-generale-graziano:-presenti-tajani,-crosetto-e-la-russa

ROMA – “Dio è amore. Oggi ci accoglie per dare l’ultimo saluto a Claudio. Ringrazio per la loro presenza il presidente del Senato, il ministro della Difesa e dell’Interno. Quando si muore si cade tra le braccia della misericordia di Dio”. Con queste parole l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Monsignor Santo Marcianò ha aperto il rito funebre per le esequie del Generale Claudio Graziano, già Capo di Stato Maggiore della Difesa, presidente del Comitato militare dell’Unione Europea e Presidente di Fincantieri, celebrate nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica a Roma.

