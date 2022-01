A Roma i no vax tornano in strada: appuntamento sabato alle 16 a piazza San Giovanni

ROMA – I no vax tornano a manifestare a Roma contro il super green pass e contro l’obbligo vaccinale per gli over 50. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 16 in piazza San Giovanni. Nelle chat no vax il messaggio che gira è ‘Facciamo come in Kazakistan. Basta’, in riferimento alle rivolte che nelle scorse settimane stavano mettendo in difficoltà il regime di Kassym-Jomart Tokayev. Nonostante i toni però secondo quello che filtra dalla Prefettura di Roma è che “non desta particolare preoccupazione la manifestazione no vax prevista per domani a Roma. Si attendono circa 1.500 persone in piazza San Giovanni. E il dispositivo di sicurezza è ormai consolidato”.

IL MEDICO NO VAX MARIANO AMICI DISERTA CON POLEMICA

Un’ulteriore conferma della volontà, anche e soprattutto da parte degli organizzatori, di non alzare i toni potrebbe venire dalla mancata partecipazione del dottor Mariano Amici, un presenzialista di questo tipo di manifestazioni. “Mi hanno chiamato gli organizzatori dicendomi che per avere la possibilità di intervento dovrei inviare preventivamente un sunto del mio eventuale intervento – ha scritto sul suo canale Telegram – In due anni di lotta, per la quale sono stato sospeso dall’ordine, dopo aver sempre presenziato alle varie manifestazioni in tutte le piazze d’Italia, è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Per tali motivi ho deciso di non partecipare”.

