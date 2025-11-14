a-roma-il-20-novembre-assemblea-di-cia-con-lollobrigida-e-fitto

Roma, 14 nov. (askanews) – “Coltiviamo l’Europa, proteggiamo il Futuro”. Sono il titolo e lo slogan dell’Assemblea annuale 2025 di Cia-Agricoltori Italiani, che si terrà a Roma, giovedì 20 novembre, all’Auditorium Antonianum.

Si inizia alle 10 con la relazione introduttiva del presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, seguita dagli interventi del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Alle 12, poi, il contributo video del commissario Ue per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Christophe Hansen, a cui si affiancherà il dibattito aperto tra i rappresentanti dei gruppi politici in Comagri del Parlamento europeo: Salvatore De Meo, Partito Popolare europeo-PPE; Carlo Fidanza, Conservatori e Riformisti europei-ECR; Dario Nardella, Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici-S&D; Raffaele Stancanelli, Patrioti per l’Europa.