A Roma il duo pianistico “Barbara e Claudia” al Teatro dei Servi

Musica da film, il 4 dicembre

Roma, 3 dic. (askanews) – L’eclettico duo pianistico Barbara & Claudia torna al Teatro dei Servi, a Roma, con un nuovo spettacolo dedicato alla musica da film. Il concerto sarà un fantastico viaggio musicale con alcuni tra i temi più famosi che ci hanno accompagnato sul grande schermo.

Le due musiciste trasformeranno il pianoforte in un’orchestra, grazie agli arrangiamenti del M° Guido D’Angelo, facendo rivivere le immagini di alcune intramontabili pellicole del grande cinema americano e italiano, dagli anni ’50 ai nostri giorni. Musical, Commedie, Colossal, Cartoons, Fantasy …da “Un Americano a Parigi” a “West Side Story” da “Linus & Lucy” a “Harry Potter” da “C’era una volta in America” a “I Pirati dei Caraibi”, alla più recente “A star is born” , di con Lady Gaga.

Lo spettacolo sarà impreziosito da videoproiezioni e dalla partecipazione di Giulia Maglione, nella doppia veste di cantante e conduttrice. Non potranno mancare le atmosfere gioiose ed allegre del Natale con le quali Barbara & Claudia concluderanno lo spettacolo e augureranno Buone Feste al loro pubblico.

