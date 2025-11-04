martedì, 4 Novembre , 25

Ncc, la sentenza della Consulta: “Vincoli sproporzionati, non è competenza statale”

(Adnkronos) - Non spetta allo Stato adottare atti...

Beckham è ‘Sir’, re Carlo lo nomina Cavaliere per “i servigi resi allo sport e alla beneficenza”

(Adnkronos) - David Beckham è ufficialmente un Cavaliere....

Ranucci in Commissione Antimafia, a domanda su Fazzolari seduta secretata

(Adnkronos) - È durata all’incirca un’ora l’audizione del...

Locomotive green, cambia logistica al Sud

(Adnkronos) - Il futuro della logistica corre su...
a-roma-il-formiche-european-gala,-approfondimento-su-futuro-ue
A Roma il Formiche European Gala, approfondimento su futuro Ue

A Roma il Formiche European Gala, approfondimento su futuro Ue

Video NewsA Roma il Formiche European Gala, approfondimento su futuro Ue
Redazione-web
Di Redazione-web

Presenti presidente Europarlamento Metsola, Tajani e Lollobrigida

Roma, 4 nov. (askanews) – Un appuntamento di prestigio per discutere di Unione europea, un’occasione di dibattito e approfondimento sulle sue prospettive attuali e sui suoi scenari futuri. Nella suggestiva cornice della Galleria del Cardinale Colonna, a Roma, il Formiche European Gala ha riunito istituzioni europee, esponenti del governo italiano e protagonisti del mondo dell’economia e della cultura. La presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il vice presidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, hanno evidenziato il ruolo strategico delle istituzioni europee nel contesto internazionale contemporaneo. Mettendo al centro i temi della coesione, della sicurezza e di una rinnovata visione politica.Ad aprire gli interventi è stata Metsola, che dopo un passaggio sull’Ucraina (“Per troppo tempo abbiamo dato la pace” per scontata) ha battuto sul tasto della semplificazione per propiziare gli investimenti: “Il tema principale che tutte le imprese ci segnalano è l’eccesso di regolamentazione. Per questo noi abbiamo iniziato questa legislatura con un impegno chiaro: fare della semplificazione un elemento centrale e trasversale del nostro lavoro. L’Europa fa sul serio”.Un tema toccato anche da Fitto, che ha parlato in videocollegamento da Bruxelles. “Semplificazione e lavoro sull’abbattimento delle barriere del mercato interno per poter rafforzare il mercato unico europeo e per poter costruire su questo una dimensione in grado di poter dare delle risposte adeguate”.Il ministro Tajani si è concentrato sulle relazioni transatlantiche: “Non possiamo pensare di essere europeisti senza essere anche alleati degli Stati Uniti: siamo due facce della stessa medaglia, questa è la posizione politica del governo italiano. È quella posizione che abbiamo sempre e comunque difeso, soprattutto con i governi di centro-destra”.Infine l’intervento del ministro Lollobrigida: “La consapevolezza dell’utilità dell’agricoltura mette fine a un’idea ideologica in cui sostenibilità e competitività viaggiano su binari non paralleli. Noi riteniamo che di sostenibilità ce ne sia una, quella ambientale, da collegare con quella economica. Finalmente si sta tornando a un’Europa pragmatica”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.