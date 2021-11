A Roma il Pigneto invaso dall’immondizia, allarme sui social: “Ama non passa da 10 giorni”

ROMA – I cassonetti di via Dulceri, zona Pigneto, sono stracolmi di spazzatura. È l’allarme lanciato sul gruppo social ‘Amici del Pigneto’ da un residente della zona con tanto di foto a testimonianza della situazione allarmante. “Buongiorno così da via Dulceri- si legge nel post- L’Ama non passa da oltre 10 giorni solo in questo tratto di strada e non si capisce perché. In questi giorni sarebbero dovuti partire anche dei sondaggi al suolo, ma gli addetti non riescono a lavorare per via della spazzatura. ?? Per favore inondate anche voi di segnalazioni l’AMA perché questa situazione è insostenibile. Si può segnalare qui https://www.amaroma.it/comu…/1008-pulizia-della-citta.html”.

Nonostante il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri abbia annunciato solo ieri il piano di pulizia straordinaria della Capitale, il Pigneto non è fra le prime zone che verranno pulite. Il piano da 40 milioni di euro prevede che nei prossimi 60 giorni saranno rimosse le mini discariche ai lati delle strade e saranno spazzate le strade. Le zone interessate nella prima settimana di spazzamento sono: lungotevere da Testaccio alla Tangenziale est in entrambi i sensi di marcia, via Nomentana, piazza Sempione, viale delle Milizie, viale Angelico, viale Giulio Cesare, circonvallazione Ostiense, piazzale di Porta Metronia, piazza Epiro, piazza Zuma, viale Parioli, viale Liegi, viale Regina Margherita e il muro Torto.

