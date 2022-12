A Roma il Premio Italia Giovane, menzione a Francesco Paolo Russo

Riconoscimento al Ceo di To Be

Roma, 14 dic. (askanews) – Si è svolto a Roma la IX Edizione del Premio Italia Giovane. Tra le menzioni speciali del Premio spicca il giovane pontino Francesco Paolo Russo, CEO di To Be e Direttore Generale dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Il prestigioso riconoscimento, ritirato presso il Centro Studi Americani di Roma, vanta oltre 100 premiati giovani under 35 attivi in Italia e nel mondo che stanno contribuendo alla costruzione di un nuovo futuro nel proprio campo di appartenenza e che continuano a raggiungere obiettivi e traguardi nel mondo professionale, accademico e personale.

Francesco Paolo è CEO della giovane To Be, PMI innovativa che ha fondato come startup nel 2016, e che oggi è leader mondiale nel campo delle soluzioni LiFi (Light Fidelity), tecnologia veloce, sicura e sostenibile che consente, attraverso la modulazione della luce LED, di trasmettere dati, informazioni e connettività. Francesco si è distinto nel campo dell’innovazione e della giovane impresa non solo come imprenditore, ma anche nel ruolo di Direttore Generale dell’ANGI,e membro attivo di numerose realtà operanti nel settore tra le più prestigiose del panorama nazionale sui temi dell’innovazione e sostenibilità, come la Fondazione Ampioraggio di cui è socio attivo e la Fondazione UniVerde in qualità di esperto del Comitato Tecnico Scientifico.

“Orgoglioso di aver ricevuto questa prestigiosa menzione speciale in occasione del Premio Italia Giovane. Ringrazio il Presidente Andrea Chiappetta e tutti gli illustri rappresentanti dei Comitati di riferimento che hanno valutato, tra tanti, positivamente il mio percorso. Un ringraziamento speciale a Valentina Maria Cefalù che mi ha consegnato il Premio e a tutti quelli che fanno parte delle mie esperienze e dalla mia storia perché ogni successo personale è stato frutto sicuramente di tanto coraggio e determinazione ma anche di un lavoro di squadra, così per me è stato nello sport, nell’impresa, in ambito associativo e in tutte le realtà di cui sono parte attiva” così Russo in conclusione del suo intervento.

