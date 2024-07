a-roma-la-2-giorni-dell’assemblea-mondiale-dei-mercati-contadini

Con i ministri Lollobrigida e Tajani e il presidente Coldiretti

Roma, 11 lug. (askanews) – Due giorni che vedranno protagonisti a Roma gli agricoltori di tutto il mondo, con la grande mostra dei prodotti enogastronomici messi a rischio dai cambiamenti climatici. Si terrà a Roma il 12 e 13 luglio la due giorni dell’assemblea della World Farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati contadini del pianeta.

Un’occasione per conoscere direttamente dai produttori le specialità più particolari e rare coltivate nei cinque continenti, salvati dall’estinzione nei Paesi più sviluppati e in quelli più poveri grazie allo sviluppo dei mercati locali di vendita diretta a chilometri zero, a difesa dell’economia, del lavoro, dell’ambiente e della biodiversità della Terra.

L’appuntamento è dalle 9.30 di venerdì 12 luglio al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo a Roma, in via di San Teodoro 74. Assieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo, a Richard McCarthy, presidente della World Farmers Markets Coalition e a Carmelo Troccoli direttore della World Farmers Markets Coalition e della Fondazione Campagna Amica, saranno presenti, tra gli altri, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, al rientro dal vertice Nato di Washington, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Per l’occasione sarà diffuso il rapporto sui mercati contadini in Italia e nel mondo ed il ruolo centrale nel contrasto alle povertà alimentare ma anche nello sviluppo dell’economie locali, dell’occupazione e la tutela della biodiversità.

E sabato 13 luglio sempre al Mercato del Circo Massimo, spazio all’incontro sulla promozione della biodiversità e dell’agricoltura familiare alla presenza del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.