A Roma la corsa al Campidoglio parte con poche idee e un solo nome

AGI – I nomi dei possibili candidati, le alchimie politiche per creare alleanze inedite sui territori, gli endorsement via social. La campagna elettorale per il Campidoglio, partita 10 mesi prima del voto vista l’accelerazione impressa da Virginia Raggi per la sua ricandidatura, per ora manca di due elementi: gli sfidanti, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, e le idee per la città.

Da mesi il dibattito tra le forze politiche è incagliato sulla figura della sindaca, i sostenitori più accesi ne chiedono la riconferma con toni di santificazione, i detrattori la descrivono come un novello Nerone.

