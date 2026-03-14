sabato, 14 Marzo , 26
HomeVideo NewsA Roma la manifestazione per il "No sociale": siamo più di 20.000
a-roma-la-manifestazione-per-il-“no-sociale”:-siamo-piu-di-20.000
A Roma la manifestazione per il “No sociale”: siamo più di 20.000
Video News

A Roma la manifestazione per il “No sociale”: siamo più di 20.000

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

In piazza sindacati, associazioni e studenti

Roma, 14 mar. (askanews) – “Siamo più di 20 mila”, hanno detto dal palco di piazza San Giovanni gli organizzatori del corteo per il “No sociale” partito alle 15 da Piazza della Repubblica a Roma, scortato dalla polizia di Stato. Nel corteo hanno sfilato numerose bandiere dell’Usb, Potere al popolo, bandiere della Palestina, Iran, di Cuba e del Venezuela. I manifestanti hanno ribadito slogan contro il governo Meloni e contro il riarmo a livello europeo.

Previous article
Guterres (Onu), appello alla comunità internazionale per il Libano
Next article
Rugby, l’Irlanda travolge la Scozia e spera nel Sei Nazioni

POST RECENTI

Video News

Guterres (Onu), appello alla comunità internazionale per il Libano

"Intensificate il vostro, il popolo merita di vivere senza paura"Milano, 14 mar. (askanews) - "Infine, il mio messaggio alla comunità internazionale è semplice: intensificate il...
Video News

Lilly lancia “Io Prevengo” nelle piazze lombarde

Al via dal 13 marzo il tour per la prevenzione cardiometabolicaVarese, 14 mar. (askanews) - È partita da Varese venerdì 13 marzo l'iniziativa "IO PREVENGO"...
Video News

Iran, Tajani: chi specula su prezzi energia verrà sanzionato

Per ora non c'è necessità di aumentarli, abbiamo ancora riserveRoma, 14 mar. (askanews) - "Stiamo valutando tutte le misure necessarie per impedire un aumento dei...
Video News

Libano, i carri armati israeliani superano il confine

Entrati nel territorio libanese a sudMilano, 14 mar. (askanews) - Carri armati e veicoli militari israeliani sono entrati nel Libano meridionale. Il Libano è stato...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.