L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è il partner culturale

Si è tenuta a Roma la premiazione degli scatti vincitori del “Premio fotografico Nazionale IgersItalia”, istituito dall’Associazione Igersitalia e patrocinato dal Ministero della Cultura, per valorizzare e premiare le migliori produzioni realizzate da fotografi amatori, fotografi professionisti e content creator.

Giunto alla sua nona edizione, anche quest’anno una giuria tecnica d’eccellenza ha esaminato gli scatti in gara e l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, partner culturale, ha consegnato due targhe di riconoscimento ai vincitori: Davide Bergamini, vincitore del Premio Menzione Speciale Raccontando Roma e Giulia Grandinetti vincitrice del Premio IgersItalia e Categoria Ritratto.

“Un privilegio, oltre che un piacere per l’Unimarconi, aver partecipato a questo evento che rientra tra una delle più prestigiose competizioni fotografiche in Italia. Il nostro ateneo è da sempre sensibile ai temi culturali e sociali, fondamentali per una completa formazione umana dei nostri giovani” il commento di Alessio Acomanni, Presidente e Direttore Generale dell’Università Guglielmo Marconi.

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, è la prima Università digitale italiana riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004, che unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente.

L’Università ha realizzato un modello formativo di eccellenza grazie all’impiego di strumenti tecnologici innovativi, all’orientamento internazionale, all’approccio multidisciplinare e vanta ad oggi oltre 80.000 studenti suddivisi in 21 corsi di laurea.

L’articolo A Roma la nona edizione del Premio fotografico nazionale IgersItalia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento