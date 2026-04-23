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A Roma la papera Germana trasloca nel traffico con l’aiuto dei cittadini
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A Roma la papera Germana trasloca nel traffico con l’aiuto dei cittadini

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Con lei una nidiata di paperelli, da piazza Mazzini al greto del Tevere

Roma, 23 apr. (askanews) – Una storia a lieto fine quella della papera Germana e dei suoi paperelli. Nati in una fontana del liceo Mamiani di Roma, i minipaperi erano già stati trasferiti dalla mamma non lontano, nel fontanone di Piazza Mazzini, nel cuore del quartiere della Vittoria. Qui per giorni gli abitanti della zona sono passati ad ammirarli fra “come sono carini” e “speriamo che se la cavino”, per i gabbiani e i pericoli vari: uno dei piccoli è finito in uno scarico della fontana. Ne rimanevano dieci: mercoledì sera mamma Germana ne ha avuto abbastanza e ha traslocato di nuovo la famiglia, direzione il fiume Tevere. Qui sono intervenuti una decina di volontari a scortarli letteralmente nel traffico, guidati da Davide Procida a cui si devono queste immagini. Fino a destinazione: la discesa al fiume da ponte Matteotti e il greto del Tevere, che non è poi così vicino dalla nursery improvvisata e troppo frequentata, soprattutto a piedi perché i piccoli non sanno volare. Mamma Germana però evidentemente il Tevere lo conosce bene e si è diretta senza esitazioni.

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