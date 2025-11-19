a-roma-la-xviii-edizione-del-congresso-nazionale-sihta

Al centro le nuove sfide dell’era HTA

Roma, 19 nov. (askanews) – Si è tenuta a Roma la XVIII edizione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Health Technology Assessment (SIHTA) dedicata al futuro e alla nuova era dell’HTA. Al centro dell’evento la trasformazione digitale e le implicazioni che essa può comportare in ambito sanitario alla luce dell’inizio della fase operativa del Regolamento europeo HTA. Giandomenico Nollo, Presidente SIHTA, ha dichiarato: “Adesso abbiamo un regolamento europeo che impone agli Stati membri di affrontare l’innovazione con un percorso di HTA e questo è un cambiamento importante, vuol dire che bisogna riattrezzarsi cambiando i modelli di decisione. Sarà necessario far passare i programmi nazionali, programmi regionali per prendere in mano il percorso HTA per arrivare poi all’implementazione”. Il domani della sanità, in particolare, si snoda attorno a sfide cruciali, come l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi, l’adozione di una data governance e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi abilitati dal digitale. Felicia Pelagalli, Direttore Culture, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “A volte pensiamo che avere tanti dati, quindi i big data, o avere degli algoritmi buoni sia sufficiente per avere conoscenza, in realtà i dati vanno ascoltati ma poi vanno anche interpretati. Le correlazioni che intercorrono tra i dati ci offrono conoscenza”. Durante il convegno della SIHTA si è discusso dunque del ruolo dell’innovazione tecnologica, non solo in termini clinici, ma anche sul piano dell’organizzazione sanitaria affinché questa possa essere basata sulle migliori evidenze scientifiche, su una corretta allocazione delle risorse, su scelte razionali e sulla considerazione delle esigenze di tutti gli stakeholder coinvolti nel sistema.