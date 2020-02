A Roma, Milano e Napoli 1.800 cittadini «sentinelle» antismog

Terza edizione

Fa il pieno di adesioni la terza edizione del progetto anti-smog “No2, No grazie!” promosso dall’associazione Cittadini per l’Aria per il monitoraggio del biossido di azoto, “uno dei più pericolosi inquinanti presenti nell’atmosfera delle nostre aree urbane“. Dall’8 febbraio al 7 marzo quasi 1.800 cittadini di Milano, Roma, Napoli, ma anche di Monza, Caserta e delle relative città metropolitane, diventano “sentinelle dell’aria per stimolare le amministrazioni locali nella lotta all’inquinamento“, spiega l’associazione.

Molte città italiane “soffocano nei fumi di concentrazioni fuorilegge di inquinanti atmosferici”,

