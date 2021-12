A Roma riapre la fermata Policlinico della Metro B

ROMA – Dopo più di un anno riapre a Roma la fermata della Metro B, Policlinico. Tornerà in funzione da inizio servizio (ore 5.30) del 24 dicembre. Nella stazione sono stati sostituiti ascensori e scale mobili e allargata la scala pedonale per maggiore sicurezza in caso di evacuazione. È stata inoltre sostituita la pavimentazione dell’atrio, eliminate le infiltrazioni d’acqua con sistemi di impermeabilizzazione e sostituite tutte le lampadine degli ambienti della stazione. Sono in corso e si stanno per concludere, inoltre alcune lavorazioni accessorie.

