a-roma-riapre-lo-storico-cinema-azzurro-scipioni-dopo-3-anni

Grazie alla partnership con BNL BNP Paribas

Roma, 28 mag. (askanews) – Riapre oggi, dopo 3 anni, il cinema Azzurro Scipioni, grazie alla partnership con BNL e la capogruppo BNP Paribas. In seguito alle difficoltà subite da tutte le sale cinematografiche italiane, per via della pandemia, sembrava inevitabile la chiusura definitiva di questo luogo simbolo del cinema d’autore, che per 40 anni ha permesso agli artisti di incontrare il proprio pubblico.

BNL e il Gruppo BNP Paribas decidono, così, di intervenire attraverso una ristrutturazione dei locali e della sala, per darle nuova linfa ed aprire rinnovate prospettive di sviluppo sociale, economico e culturale.

Il cinema riprenderà da stasera la sua attività, mantenendo gli storici appuntamenti: la presenza nei weekend di Silvano Agosti – regista, sceneggiatore e fondatore del cinema Azzurro Scipioni – così da ripristinare le note chiacchierate con il pubblico; la programmazione di film d’essai da lui curata; la proiezione di opere prime di grandi autori e collaborazioni con realtà sperimentali.

“Il cinema – grazie all’arte di creare, raccontare e condividere storie – è veicolo di cultura oltre che fattore di sviluppo sociale e crescita economica; le sale cinematografiche sono i luoghi in cui tutto questo avviene, dove le persone si ritrovano per vivere un momento di condivisione. BNL e il Gruppo BNP Paribas hanno voluto che ‘Azzurro Scipioni’ proseguisse nella sua opera evitandone la chiusura e con essa la fine di una storia, fatta di impegno e passione. Siamo partner del cinema dal 1935, tanto da aver contribuito alla realizzazione di oltre 5.000 film nazionali ed internazionali, patrimonio culturale negli occhi e nella memoria di tutti noi”, ha detto Claudia Cattani, presidente BNL BNP Paribas.

“E’ un momento importante per l’Azzurro Scipioni, di rinascita e di fiducia nel futuro, dopo il rischio scongiurato di chiusura definitiva nel 2021. Ringraziamo BNL e il Gruppo BNP Paribas per il sostegno concreto, che ha permesso di preservare il patrimonio cinematografico di un luogo che per più di 40 anni è stato il simbolo del cinema d’autore nel cuore di Roma”, ha sottolineato Corrado Azzollini, presidente L’Immagine ETS.

BNL BNP Paribas, come banca del cinema, è presente ai più grandi appuntamenti italiani e internazionali dedicati al grande schermo. Oltre ai Nastri d’Argento, dal 2006 è Main Partner della Festa del Cinema di Roma; sempre nella Capitale è Sponsor di Rendez-vous, festival del nuovo cinema francese, di Cinema in Piazza la più grande rassegna cinematografica a ingresso gratuito della città di Roma e di Visioni dal Mondo, kermesse internazionale dedicata al cinema documentale, che sponsorizza dal 2015.

La Banca, non solo è Partner delle manifestazioni cinematografiche, ma ha garantito il proprio supporto verso altre iconiche sale: ha partecipato anche al progetto di riapertura, dopo otto anni, del Cinema Troisi, finanziando il restauro e il risanamento conservativo di un luogo di cultura nel cuore di Trastevere a Roma.

Il cinema Azzurro Scipioni nacque nel 1983 da un’idea di Silvano Agosti, regista sceneggiatore e montatore, che lamentava l’impossibilità per film indipendenti di essere proiettati nelle normali sale cinematografiche. Egli desiderava creare un luogo dedicato ai capolavori senza tempo, al cinema d’autore, alle pellicole recenti e a tutte le sue opere personali. In quasi quarant’anni di attività, l’Azzurro Scipioni ha ospitato i grandi del cinema italiano: Antonioni, Fellini, Monicelli, Scola, Bertolucci, Bellocchio, e ancora Storaro, Piovani. Fedele al suo desiderio di far conoscere al pubblico opere di qualità, Agosti ha riportato sulla scena film spariti dalla programmazione, spesso dimenticati. Parallelamente a queste proiezioni, nelle sale del cinema si sono tenute numerosi eventi culturali, come i recital di poesia di primavera o i concerti estemporanei di grandi compositori per il cinema come Ennio Morricone.