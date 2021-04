A Roma riaprono cinema, musei, teatri: tutti gli appuntamenti culturali fino al 4 maggio

ROMA – Roma riapre al pubblico i principali spazi culturali della città. Alla ripartenza del 26 aprile dei Musei Civici e delle mostre ospitate, del Palazzo delle Esposizioni con la Quadriennale prorogata fino a luglio e degli spazi espositivi del MACRO e del Mattatoio, si affiancano da oggi i palchi del Teatro dell’Opera, del Teatro Argentina e del Teatro India.

ARTE

Il Sistema Musei Civici di Roma è tornato a disposizione della cittadinanza con la riapertura – anche nei fine settimana e nei festivi – dei suoi musei, delle mostre e delle aree archeologiche. Oltre alle collezioni permanenti, ad attendere i visitatori alcune importanti novità espositive appena inaugurate tra cui la mostra Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline, alla Centrale Montemartini, una selezione di antichi mosaici pavimentali e parietali di grande pregio e valore, selezionati dalla collezione di età romana presente nelle raccolte Capitoline, e al Museo di Roma in Trastevere le due mostre Chiamala Roma. Fotografie di Sandro Becchetti 1968 – 2013, una rivisitazione personale e poetica della città, e Luciano D’Alessandro. L’ultimo idealista, oltre cento scatti realizzati in sessant’anni di ricerca fotografica da uno dei massimi interpreti italiani del reportage sociale.

Altra novità in arrivo il 4 maggio al Museo di Roma a Palazzo Braschi, la mostra Nascita di una capitale. Roma 1870-1915, realizzata in occasione delle celebrazioni per i centocinquanta anni dalla proclamazione di Roma capitale. Tra le mostre nuovamente aperte al pubblico, ai Musei Capitolini visitabili ‘I marmi Torlonia. Collezionare capolavori’ (fino al 29 giugno, prenotazione obbligatoria), il progetto espositivo multimediale ‘L’eredità di Cesare e la conquista del tempo’ (fino al 31 dicembre) e il ‘Tempo di Caravaggio’. Capolavori della collezione Roberto Longhi con il celebre dipinto ‘Ragazzo morso da un ramarro’ (prorogata al 2 maggio); al Museo dell’Ara Pacis la mostra Josef Koudelka. ‘Radici. Evidenza della storia, enigma della bellezza’ (fino al 29 agosto), organizzata da Contrasto e Magnum Photos, con oltre cento spettacolari immagini del grande fotografo e ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali la mostra Napoleone e il mito di Roma (fino al 30 maggio), dedicata agli scavi promossi da Bonaparte a Roma. Per informazioni sugli ingressi e acquisto biglietti obbligatorio per il fine settimana: www.museiincomuneroma.it.

ROMA, TORNA LA PRIMA DOMENICA A INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI CIVICI

Già tornati fruibili anche il percorso pedonale che attraversa l’area archeologica del Teatro di Marcello (dalle ore 9 alle 19), i Fori Imperiali (dalle 08.30 alle 19.15, ultimo ingresso 18.10), l’area archeologica del Circo Massimo (tutti i giorni compresi il sabato e la domenica – dalle ore 9.30 alle 19, ultimo ingresso ore 17.50), con la visita immersiva del Circo Maximo Experience (da giovedì a sabato dalle ore 17 alle 20) e il Mausoleo di Augusto, aperto lo scorso 1° marzo. Domenica 2 maggio, inoltre, in programma la prima domenica del mese con ingresso gratuito per tutti nei Musei Civici e nell’area del Circo Massimo. Prenotazione obbligatoria allo 060608 entro venerdì 30 aprile e nei Tourist Infopoint entro sabato 1 maggio.

Aperti nuovamente al pubblico anche gli spazi espositivi dell’Azienda Speciale Palaexpo: il Palazzo delle Esposizioni, il MACRO e il Mattatoio. Al Palazzo delle Esposizioni ha riaperto, con proroga fino al 18 luglio, la Quadriennale d’Arte 2020 – FUORI a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. Oltre 300 le opere esposte, 43 gli artisti in mostra, che tracciano un percorso alternativo nella lettura dell’arte italiana dagli anni Sessanta a oggi. È di nuovo visitabile, con proroga fino al 23 maggio, anche la mostra ‘Domani Qui Oggi’, a cura di Ilaria Gianni e promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIBACT, che presenta il lavoro dei dieci artisti emergenti dalle Accademie di Belle Arti selezionati nell’ambito del Premio AccadeMibact. (L’ingresso alle due mostre, da martedì alla domenica ore 10-20, è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.quadriennale2020.com e www.palazzoesposizioni.it). Prosegue anche la programmazione online con #IPianiDelPalazzo, progetto digitale.

TEATRO

Diversi gli appuntamenti nella nuova settimana di Fabulamundi Playwriting Europe, la manifestazione promossa da PAV dedicata al sostegno e alla promozione della drammaturgia contemporanea. Si comincia sul sito dell’associazione con il quarto episodio del ciclo gratuito di video-interviste In a New Light – La parola agli autori a cura di François Matarasso. Protagonista dell’appuntamento di oggi mercoledì 28 aprile alle ore 12.30, l’artista performer e drammaturga Elena Vladareanu. Venerdì 30 aprile alle ore 17 invece, si prosegue con la presentazione del primo studio dello spettacolo ‘Come tutte le ragazze libere’ dell’autrice bosniaca Tanja Sljivar, con la regia di Paola Rota e con Simonetta Solder. La commedia, dedicata alla necessita’ di fuggire per realizzare pienamente la propria sessualità, sarà visibile sulla piattaforma digitale Zoom di PAV (prenotazione all’indirizzo organizzazione@pav-it.eu). Lunedì 3 maggio alle ore 17 sulle pagine Facebook di PAV e di Teatro e Critica, in programma il webinar Comunità integrate e post coloniali, con gli interventi di Salvatore Tramacere (fondatore e direttore del Teatro Koreja-AIDA), Anna Petrachi (vice presidente del Teatro Koreja-AIDA), Anna Serlenga (Milano Mediterranea) che si interrogheranno sulle nuove estetiche del contemporaneo e su come la musica e le arti performative possano creare processi di interconnessione tra le persone. Moderazione a cura di Luca Lotano.

A cura del Teatro di Roma, prende il via domenica 2 maggio alle ore 11 in streaming sui canali social dell’istituzione il ciclo Le parole di Dante, nell’ambito del progetto Dante a memoria per le celebrazioni dedicate al sommo poeta. Tre lectio affidate a studiose e studiosi, autori e autrici, docenti, introdotti da Paolo Di Paolo, con un programma musicale concepito da Roma Tre Orchestra e ispirato alle tre cantiche della Commedia. Nel primo appuntamento dedicato all’Inferno si seguiranno le tracce del “Diavolo” con i contributi di Lina Bolzoni e Giulio Ferroni, con l’intervento musicale di Valentina del Re al violino.

Lunedì 3 maggio, il Teatro di Roma riaprirà finalmente le sue sale al pubblico con lo spettacolo al Teatro Argentina ‘La Metamorfosi di Kafka’ diretta da Giorgio Barberio Corsetti, una nuova produzione con un racconto di grande contemporaneità, che assorbe le istanze di distacco, negazione, alienazione e distanziamento continua a leggere sul sito di riferimento