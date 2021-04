A Roma sgombero al Selam Palace, decine di identificati

ROMA – Sono in corso le operazioni di sgombero del Selam Palace, lo stabile di via Arrigo Cavaglieri, in zona Romanina a Roma, occupato da tempo da cittadini stranieri. Secondo quanto si apprende al momento oltre 80 persone sono state identificate. Tra i presenti molti richiedenti asilo, pertanto regolari sul territorio italiano, mentre altri sono stati portati presso l’ufficio immigrazione della Questura di Roma per le procedure di indentificazione. Sul posto anche personale Ama per la rimozione dei rifiuti. Secondo quanto si apprende, Enasarco, proprietaria dell’immmobile ha già attivato le operazione di pulizia dei locali.

L’operazione rientra nel più ampio piano di ripristino della legalità che prevede la liberazione degli stabili occupati, deciso in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza Pubblica di Roma presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi.

