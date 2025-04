a-roma-si-accelera-sull’ucraina,-putin-da-mosca:-“kiev-ha-fallito”

Russia: “Kursk liberato”; russi e ucraini si dicono pronti alla pace

Roma, 26 apr. (askanews) – E’ presto per dire che siano state ore decisive, ma di certo a Roma a margine del funerale in mondovisione di Papa Francesco – che mai aveva smesso di invocare la pace tra Russia e Ucraina – c’è stata un’accelerazione degli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco. L’immagine che meglio li riassume è quella del breve incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky proprio a San Pietro, un colloquio informale durato una quindicina di minuti. Zelensky ha poi ringraziato Trump in un post su X (ex Twitter), parlando di un “buon incontro”, e anche la Casa Bianca lo ha definito produttivo. Dopo i funerali in Vaticano Zelensky è corso a Palazzo Chigi per un incontro con Giorgia Meloni, durato circa 45 minuti, mentre Meloni a sua volta ha salutato Donald Trump a margine delle esequie in Vaticano; ma il presidente Ucraino ha avuto bilaterali separati anche con il presidente francese Emmanuel Macron a Palazzo Bonaparte e con il premier britannico Keir Starmer, tutti a Roma per l’ultimo saluto al pontefice.Nelle stesse ore da Mosca arrivavano immagini diverse: il presidente Vladimir Putin, il cui esercito nelle ultime settimane ha intensificato gli attacchi su obiettivi civili in Ucraina, ha incontrato da remoto il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov che gli ha riferito, a favore di telecamere, che tutta la regione russa del Kursk, occupata a sorpresa dall’Ucraina nell’autunno del 2024, sarebbe ormai stata liberata, ache grazie all’impiego di soldati nordcoreani. Putin ha commentato che secondo lui questo “crea le condizioni per un’ulteriore azione di successo delle nostre truppe in altri settori chiave del fronte e avvicina la sconfitta” di quello che ha definito “il regime neonazista” di Kiev che avrebbe “fallito”. Lo stato maggiore ucraino ha smentatito le dichiarazione di Mosca, affermando che “la situazione è difficile”, ma le unità di Kiev continuerebbero a “mantenere le loro posizioni”.Ma al di là delle propaganda, qualcosa potrebbe muoversi davvero: il portavoce del Cremlino ha fatto sapere sempre oggi che Putin, durante l’incontro avuto ieri con l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha confermato la disponibilità della Russia a negoziare con l’Ucraina senza precondizioni. Mentre per interposta persona è arrivata l’apertura di Kiev: “L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco incondizionato”, ha scritto Macron su X (ex Twitter), poco dopo l’incontro con Zelensky a Roma.