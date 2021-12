ROMA – La Giunta capitolina ha dato indirizzo agli uffici competenti di predisporre gli atti per l’attuazione del programma ‘Domeniche ecologiche’ stabilito dalle normative nazionali e regionali e relativo alla stagione invernale 2021-2022, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico. L’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella Ztl ‘Fascia Verde’ per quattro domeniche: quelle del 2 e 30 gennaio, del 20 febbraio e del 13 marzo 2022, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Roma torna la domenica ecologica: la prima il 2 gennaio proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento