A Roma un focus sulla malattia ultra rara di Niemann Pick

ROMA – Si è da poco concluso il mese di sensibilizzazione sulla malattia di Niemann Pick, patologia ultra rara della quale ogni anno si celebra la Giornata internazionale il 19 ottobre. Sensibilizzazione quanto mai necessaria per questa patologia, la cui frequenza è inferiore a un caso ogni milione di persone.

ASMD: STATO DELL’ARTE E NOVITA’ DI UNA PATOLOGIA ULTRA RARA

Le esigenze dei pazienti, lo stato dell’arte riguardo alla malattia (diagnosi, presa in carico, gestione della patologia) e le nuove frontiere delle terapie sono stati i temi al centro di un incontro tenutosi oggi a Roma, presso il Montecitorio Meeting Center (MoMec), promosso dall’Associazione Italiana Niemann Pick Onlus, in partnership con Sanofi e con la collaborazione di Osservatorio Malattie Rare (OMaR).

ANDREA PESSION, PRESIDENTE SIMMESN: MALATTIA EREDITARIA METABOLICA E LISOSOMIALE

“La malattia di Niemann Pick- ha spiegato Andrea Pession, Uo pediatria Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e presidente della Società per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale, Simmesn- è una malattia metabolica, lisosomiale, ereditaria, caratterizzatadall’accumulo di lipidi, ovvero molecole di grassi, che non vengono correttamente smaltiti dal metabolismo”.

TRE TIPOLOGIE DI NIEMANN PICK: A, B E C

Pession ha aggiunto che “vi sono tre tipologie di Niemann Pick: A, B e C. Negli ultimi anni è stato creato l’acronimo Asmd, ‘Acid sphingomyelinase deficiency’, sotto al quale vengono compresi il tipo A, B e A/B, mentre il tipo C viene diversamente classificato, tra i disordini del metabolismo del colesterolo lisosomiale, in rapporto alla diversità dei meccanismi in causa e del gene coinvolto”. “Nell’Asmd- ha proseguito Pession- il non corretto smaltimento delle molecole è causato dalla carenza o dalla totale assenza dell’enzima sfingomielinasi acida, dovuta a propria volta da una mutazione genetica che si trasmette ai figli da genitori entrambi portatori della mutazione stessa. Si tratta di una patologia genetica cronica e degenerativa che può esordire sia in età pediatrica sia in età adulta, con sintomi iniziali da lievi a gravi”.

GLI ORGANI COINVOLTI

“In generale- ha poi tenuto a precisare il presidente Simmesn- il quadro clinico è estremamente complesso e vario e può coinvolgere sia il sistema nervoso centrale, sia organi periferici quali fegato e milza, causandone l’ingrossamento, e polmoni. Il grado di coinvolgimento degli organi e i disturbi causati dalla malattia sono estremamente variabili da persona a persona, in base all’entità del difetto ovvero al tipo, all’età in cui compare e al modo in cui progredisce”.

Annalisa Bisconti, Direttore Esecutivo Associazione Italiana Niemann Pick Onlus

ANNALISA BISCONTI, DIRETTORE ESECUTIVO AINP: L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE

Per tutte queste ragioni, la diagnosi precoce è tanto necessaria quanto difficile da ottenere, ha sottolineato Annalisa Bisconti, psicologa e direttore esecutivo associazione Italiana Niemann Pick. “Trattandosi di malattie ultra-rare e complesse- ha detto- non è semplice trovare un centro di cura che possa riconoscere queste patologie e prendersi carico del paziente e della sua famiglia. Lo screening neonatale, che oggi viene fatto per altre patologie simili, potrebbe rappresentare un grande traguardo e fare la differenza per tante persone”. “Una delle esigenze dell’associazione- ha affermato Bisconti- è quella di continuare a cooperare con i clinici al fine di favorire un dialogo stabile e costruttivo e fornire alle famiglie le giuste informazioni, sia sugli aspetti medici che sui loro diritti”.La diagnosi della Asmd, come quella di tutte le patologie metaboliche, è dunque un processo delicato e complesso che richiede una sintesi fra il quadro clinico, il profilo di laboratorio e il riscontro strumentale.

OLIPUDASI ALFA, TERAPIA ENZIMATICA SOSTITUTIVA PER ASMD DI TIPO A/B E B

Per questo motivo è essenziale rivolgersi a Centri specialistici di comprovata competenza ed esperienza. A ribadirlo è stato Maurizio Scarpa, responsabile del Centro di coordinamento regionale malattie rare del Friuli-Venezia Giulia, il quale ha poi illustrato le terapie attualmente esistenti. “Se per il tipo C della malattia era già disponibile da anni una terapia che rallenta la progressione dei sintomi, per le persone con forme A e B fino ad oggi potevamo fare ben poco. Ora le cose potrebbero cambiare, visto che recentemente la Commissione europea ha approvato olipudasi alfa come terapia enzimatica sostitutiva per la Asmd di tipo A/B e B”. “Questo- ha sottolineato Scarpa- anche a seguito di una sperimentazione clinica alla quale abbiamo partecipato. L’arrivo della prima terapia specifica rappresenta un passo in avanti nel trattamento di questa malattia ultra-rara, associata a una elevata morbilità e al rischio di morte prematura, come in passato è stato per altre malattie lisosomiali”. “La prima sfida- ha inoltre dichiarato- sarà certamente quella di renderla disponibile a tutti i pazienti che possono beneficiarne con tempi uniformi in tutte le regioni. E una volta che la terapia sarà pienamente disponibile potrebbe essere utile anche avviare qualche progetto pilota di screening”.

L’IMPORTANZA DELLA RICERCA

Olipudasi alfa potrebbe essere disponibile presto anche in Italia, dopo una valutazione da parte di dell’Agenzia italiana del farmaco, Aifa. “L’impegno di Sanofi nella ricerca per le malattie rare è iniziato più di 40 anni fa e prosegue ancora oggi con la stessa dedizione e passione- ha informato Fulvia Filippini, direttore public affairs & patient advocacy di Sanofi Italia- con l’obiettivo di dare risposte efficaci ai pazienti che soffrono di patologie rare, gravi e spesso invalidanti”. “Su circa 8.000 malattie rare- ha poi proseguito- solamente 200 hanno oggi una cura. È questo che ci spinge ogni giorno a continuare nella ricerca di trattamenti specifici per patologie ultra rare come l’Asmd. Abbiamo sviluppato i primi trattamenti per molte malattie rare da accumulo lisosomiale e siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire un primo trattamento specifico per questa patologia”.

Marco Rago, Medical Lead Rare Diseases, Sanofi

I RISULTATI DELLO STUDIO DELPHI

Nel corso dell’evento sono stati presentati anche i risultati di un’iniziativa realizzata da Sanofi. Un panel di 19 esperti della patologia composto da medici, rappresentanti dei pazienti ed esperti di politiche sanitarie con esperienza nelle malattie rare, ha condotto un’indagine con metodo Delphi, allo scopo continua a leggere sul sito di riferimento