ROMA – Una bambina si arrampica su una corda, che alla base ha un cappio, per sfuggire a un talebano. E la scritta ‘Help afghan people’. I colori sono quelli della bandiera degli Stati Uniti. È la nuova opera di Harry Greb dedicata all’emergenza in Afghanistan. Il murale si trova in via dei Genovesi, a Trastevere, e si intitola ‘Last minute’.

LEGGI ANCHE: Bloccate a Kabul 81 studentesse afghane della Sapienza

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Roma un murale con una bimba afghana che sfugge ai talebani proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento