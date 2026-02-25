mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo Human Index: web in controtendenza, +20% di interazioni, la classifica social premia Arisa

(Adnkronos) - Il festival di Sanremo 2026 esplode...

Cori e borracce che volano: la festa del Bodo a San Siro

(Adnkronos) - Il Bodo/Glimt ha conquistato San Siro....

Mantova, deve eseguire sfratto esecutivo: ufficiale giudiziario trova inquilino impiccato

(Adnkronos) - Dopo due tentativi di sfratto per...

Roma, Elefante di Bernini restaurato dopo distacco della zanna

(Adnkronos) - L’elefante di Piazza della Minerva di...
HomeVideo NewsA Roma una grande mostra su Agnès Varda, fotografa e regista
a-roma-una-grande-mostra-su-agnes-varda,-fotografa-e-regista
A Roma una grande mostra su Agnès Varda, fotografa e regista
Video News

A Roma una grande mostra su Agnès Varda, fotografa e regista

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

A Villa Medici fino al 25 maggio, le immagini tra l’Italia e Parigi

Roma, 25 feb. (askanews) – C’è Giulietta Masina fotografata a Parigi nel 1956 sul manifesto della mostra “Agnès Varda. Qui e là, tra Parigi e Roma”, a Villa Medici fino al 25 maggio. Si tratta della prima retrospettiva dedicata alla grande artista e regista, che mette in dialogo l’opera della fotografa con quella della cineasta, attraverso un insieme di 130 stampe originali, estratti di film, pubblicazioni, documenti, manifesti, foto di scena.Le immagini scattate da Varda ci portano nella Parigi del dopoguerra e, in particolare, nel cortile-atelier di rue Daguerre, luogo di vita, creazione e sperimentazione della regista per quasi sette decenni. Quel cortile, condiviso più tardi con il suo compagno, il regista Jacques Demy, diventò il cuore pulsante del suo universo. Le fotografie e gli estratti di film in mostra mettono in risalto lo sguardo anticonvenzionale che l’artista rivolge alle strade della capitale e ai suoi abitanti. Attraverso opere come “Cléo dalle 5 alle 7” o “Daguerréotypes” è evidente il suo interesse per le donne e per le vite marginali.Agli anni parigini fanno eco quelli dei suoi viaggi in Italia, da Venezia a Roma, nel 1959 e nel 1963. All’epoca Agnès Varda era conosciuta come fotografa teatrale e realizzava reportage per la stampa. Nel maggio 1963, la rivista francese “Réalités” le commissionò un ritratto di Luchino Visconti, appena insignito della Palma d’oro per “Il Gattopardo”. E siccome nello stesso periodo Jean-Luc Godard girava “Il disprezzo” negli studi Titanus, Varda ci ha regalato le immagini del suo amico mentre dirige Brigitte Bardot, Jack Palance e Michel Piccoli.

Previous article
CPJ: Israele responsabile di due terzi dei giornalisti uccisi nel 2025
Next article
Merz in Cina, verso Pechino (e non solo) la politica del “De-Risking”

POST RECENTI

Video News

Lillo: stasera “spalla” di Conti, gioco sul linguaggio di Sanremo

"Mi esibirò con una canzone difficilissima"Sanremo, 25 feb. (askanews) - "Mi piace giocare sulla situazione che vivo, lo faccio in radio, a teatro. E stasera...
Video News

Sanremo, Lillo: Pucci? Io l’avrei fatto il Festival, ma web è feroce

"Ognuno è libero, avrà avuto i suoi motivi"Sanremo, 25 feb. (askanews) - "Io probabilmente al posto suo l'avrei fatto (Sanremo), però è insindacabile, ognuno è...
Video News

Merz in Cina, verso Pechino (e non solo) la politica del “De-Risking”

Incontra Xi, che dice: "Grande importanza relazioni sino-tedesche"Roma, 25 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è atterrato in Cina, dando inizio alla sua...
Video News

CPJ: Israele responsabile di due terzi dei giornalisti uccisi nel 2025

Anno più letale di sempre, Gaza principale fattore secondo il rapportoNew York, 24 feb. - Centoventinove giornalisti e operatori dei media uccisi nel 2025. È...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.