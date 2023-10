A Roma Workshop: rafforzare gli ecosistemi digitali locali in Africa

Opportunità per privati nella trasformazione digitale

Roma, 16 ott. (askanews) – Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ospiteranno il 20 ottobre 2023, a Roma, un workshop sul “Digitale per lo Sviluppo”.

L’obiettivo della giornata è quello di avviare un’articolata riflessione per comprendere meglio le opportunità per il settore privato derivanti dai processi di trasformazione digitale nel continente africano e per riflettere sulle possibili priorità in tema di Digitale per lo Sviluppo della Strategia Italiana Digital for Development (D4D), anche nella prospettiva della prossima presidenza del G7 nel 2024.

L’evento rappresenta inoltre un’opportunità per valorizzare il ruolo delle imprese private (italiane ed africane) a sostegno della trasformazione digitale inclusiva e verde in Africa e del rafforzamento degli ecosistemi digitali locali, per promuovere export ed internazionalizzazione delle imprese e per contribuire in termini di input tematici all’agenda Digitale italiana per lo Sviluppo.