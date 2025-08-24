a-sabbionara-d’avio-dal-5-al-7-settembre-la-24esima-“uva-e-dintorni”

Milano, 24 ago. (askanews) – Dal 5 al 7 settembre il borgo trentino di Sabbionara d’Avio (Trento) ospita la 24esima edizione di “Uva e Dintorni”, la manifestazione che unisce enogastronomia, storia e tradizioni in un’atmosfera medievale. L’evento, tra gli ultimi grandi appuntamenti estivi della Vallagarina, si svolge ad anni alterni tra Avio e Sabbionara ed è organizzato dal Comitato Uva e Dintorni in collaborazione con il Comune, grazie al sostegno del volontariato.

La presentazione si è svolta con una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il sindaco di Avio Ivano Fracchetti, il presidente del Comitato organizzatore Walter Pericolosi e la deputata Vanessa Cattoi. “Questa kermesse rappresenta lo spirito del Trentino – evidenzia Fugatti – perché mette insieme storia, passione e un forte senso di comunità. È anche grazie all’impegno instancabile dei volontari che eventi come questo continuano a crescere e a regalare emozioni autentiche ai trentini e a chi viene da fuori provincia”.

Per il sindaco Fracchetti “‘Uva e Dintorni’ è molto più di una manifestazione, è il momento in cui la nostra comunità si racconta e si apre con orgoglio ai visitatori. Per tre giorni il borgo si anima di colori, profumi e tradizioni, e chi viene qui non è un semplice spettatore, ma parte di una grande festa che unisce cultura, amicizia e convivialità”.

Il programma prevede degustazioni di vini trentini, corti gastronomiche, concerti e spettacoli, rievocazioni medievali con musici e giocolieri, visite guidate ai vigneti e alle quattro chiese che incorniciano il centro storico di Sabbionara. Il momento centrale sarà domenica 7 settembre alle 14.30 con la tappa del 22esimo Palio delle Botti delle Città del Vino, che vedrà sfidarsi la squadra di casa con 13 città provenienti da tutta Italia: Agliano Terme (Asti), Barile (Potenza), Brentino Belluno (Verona), Buttrio (Udine), Castelnuovo Don Bosco (Asti), Cavriana (Mantova), Grignasco (Novara), Maggiora (Novara), Refrontolo (Treviso), Suvereto (Livorno), Valdobbiadene (Treviso), Vittorio Veneto (Treviso) e Ziano Piacentino (Piacenza).

Nata oltre vent’anni fa, “Uva e Dintorni” richiama ogni anno un pubblico numeroso di turisti e appassionati che scelgono di vivere la vendemmia in un contesto che intreccia convivialità, tradizione e cultura.