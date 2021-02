A Saipem il premio IMCA per il tool di rilevamento della CO2

ROMA (ITALPRESS) – Saipem ha ricevuto l’Environmental Sustainability Award 2020 da parte dell’International Marine Contractors Association (IMCA), nella categoria di sostenibilità ambientale, per il suo innovativo strumento di stima delle emissioni di CO2 nei propri progetti offshore, denominato SOCE (Saipem Offshore Carbon Estimation).

Tale premio è stato assegnato all’azienda a seguito della valutazione positiva del tool in base a criteri quali l’innovazione e i benefici ambientale, sociali ed economici.

Saipem “mantiene un forte impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia e innovative che soddisfino le esigenze di un futuro a basse emissioni di carbonio, in accordo con la strategia aziendale di essere un leader energetico globale per il futuro sostenibile dei mercati – si legge in una nota -.

